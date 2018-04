Vier doden bij schietpartij op Turkse universiteit

Eyüp Kelebek, woordvoerder van de universiteit, laat weten dat er geen studenten onder de slachtoffers zijn. ,,De mensen op de universiteit zijn geschokt.'' Er zouden ook drie gewonden zijn gevallen. Op videobeelden is te zien hoe ambulancepersoneel zich ontfermt over studenten en personeelsleden. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.



De dader zou een onderzoeker aan dezelfde universiteit zijn. De schietpartij vond plaats in de faculteit waar studenten hun graad kunnen halen om in de toekomst les te mogen geven.



De man werd na de schietpartij ontwapend en gearresteerd door de Turkse politie, melden lokale media. Hij probeerde niet te vluchten en gaf zich over aan veiligheidstroepen, zei een verslaggever van staatspersbureau Anadolu tegen CNN TÜRK. Over het motief van de schutter is niets bekend. Hij wordt nu verhoord.



Eskişehir is een stad in centraal Turkije met 800.000 inwoners. De universiteit is officieel opgericht in 1993.