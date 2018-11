Vier doden bij schietpartij ziekenhuis Chicago

De schutter zou na de schoten op de parkeerplaats het ziekenhuis zijn ingelopen. Maar korte tijd later verklaarde de politie het ziekenhuis en het omliggende gebied veilig. Ook alle patiënten zijn volgens de politie ongedeerd. De zwaargewonden werden in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, maar konden niet meer worden gered.

Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. De schutter zou op de parkeerplaats meerdere keren op een vrouw hebben geschoten. Een werkneemster van het ziekenhuis vertelde aan ABC7 News dat ze acht of negen schoten hoorde, en dat werknemers en patiënten de deuren op slot deden. Andere getuigen spreken van zes tot zeven schoten, of zelfs tien tot twintig. Vervolgens zou de schutter het ziekenhuis zijn binnengelopen en nog meer schoten hebben afgevuurd.

Of de schutter door de politie is neergeschoten, of zichzelf de schotwonden heeft toegebracht is nog niet bekend. Ook over het motief van de schutter is nog niks bekend.

Denver

Ook in Denver vond vannacht een schietpartij plaats. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen gewond. De schutter is voortvluchtig, meldt de politie.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP