Vier doden bij steek- en schietincident in Japan, verdachte aangehouden

De politie in het Japanse Nakano, nabij Tokio, heeft vrijdag de vermoedelijke dader aangehouden van een steek- en schietincident dat donderdag aan vier mensen het leven kostte. Dat melden lokale media. De man hield zich voor zijn arrestatie lange tijd verscholen in een gebouw in de stad.