Vier doden door botsing helikopters bij Australisch pretpark

Plofkraak loopt faliekant mis: daders crashen met scooter en raken gewond, zak geld gevonden op straat

Een plofkraak net over de grens bij Venlo is voor twee Nederlanders helemaal verkeerd afgelopen. Tijdens hun vlucht in het Duitse stadje Nettetal gingen ze onderuit met hun scooter. Beide mannen raakten gewond en werden niet lang na de crash gearresteerd.

30 december