Vier doden en bijna 160 mensen zoek na instorten flat in Florida

Schadeclaims

De eerste schadeclaims zijn volgens plaatselijke media al ingediend en suggereren een oorzaak. De vereniging van eigenaren heeft volgens de klacht nagelaten op te treden, “nadat was vastgesteld dat er reparaties nodig waren in verband met bepaalde bouwkundige kwesties”. “Er is geen actie ondernomen en dat heeft de veiligheid van het pand en zijn bewoners in gevaar gebracht”. De klagers stellen dat de instorting voorkomen had kunnen worden “met normale onderhoudswerkzaamheden, veiligheidsmaatregelen en toezicht”.

Het is niet bekend waarop ze zich baseren. Over de oorzaak van de instorting is niets bekend. De helft van het relatief dure appartementencomplex aan het strand 9 kilometer ten noorden van Miami Beach stortte in enkele seconden helemaal in. Een professor aan de Universiteit van Florida heeft tegen media gezegd dat is vastgesteld dat het pand in de jaren 90 aan het verzakken was. Het zou gaan om 2 millimeter per jaar tussen 1993 en 1999. Maar die verzakkingen kunnen volgens hem op zich niet leiden tot de instorting van het gebouw. Surfside ligt op een smalle strook land die is gescheiden van de kust van het vasteland van Florida.