Vier Nederlanders opgepakt na plofkraak in Duitsland

De plofkraak gebeurde afgelopen vrijdag in Mülheim an der Ruhr, tussen Duisburg en Essen, hemelsbreed zo’n vijftig kilometer ten oosten van Venlo. In de vroege ochtend werd in een groothandel een geldautomaat opgeblazen. De daders gingen er in een donkere Mercedes vandoor. Ongeveer een kwartier later werd in de buurt van Essen een verongelukte en brandende Mercedes ontdekt. Na onderzoek concludeert de politie dat het voertuig betrokken was bij de plofkraak.