Vier wandelaars overleden en meerdere gewonden door lawine in Franse Alpen

Door een lawine in de Franse Alpen zijn doden en gewonden gevallen. Volgens voorlopige cijfers zijn er zeker vier doden gevallen en dertien mensen gewond geraakt, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op Twitter. De slachtoffers waren aan het wandelen in de bergketen.

De lawine was midden op de dag bij de Armancette-gletsjer ten oosten van Annecy, niet ver van de grens met Italië. Reddingswerkers zijn nog aan het werk. ‘Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten’, schrijft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Ook de Franse president Emmanuel Macron is in gedachten bij de slachtoffers, schrijft hij op Twitter. ‘Om mensen te vinden die nog steeds vastzitten in de sneeuw, worden onze reddingsteams gemobiliseerd’, voegde het staatshoofd toe.

De gletsjer is populair bij wandelaars. Te voet wandelen zij naar de top van 3600 meter hoogte, vervolgens dalen zij per ski af tot 1100 hoogte, waar het dorp Contamines ligt. In de zomer kan je wandelen in het hoogtegebergte, legt de burgemeester van Contamines-Montjoie, François Barbier, uit aan AFP.

Op Twitter waarschuwde het skigebied zondagochtend al voor lawines. ‘Wees voorzichtig buiten de piste’, stond er in de tweet, met een video bijgevoegd van een lawine.

Wisselvallig wintersportseizoen

Zaterdag kwam een groep skiërs in Zwitserland onder een lawine terecht. Zestien skiërs in nood moesten gered worden. Negen van hen gingen met verwondingen naar het ziekenhuis.

Door een wisselvallig wintersportseizoen is er veel verschil tussen de verschillende sneeuwlagen, legt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza uit. Daardoor ontstaan er mogelijk veel eerder lawines. ,,Er is dan meer kans dat de sneeuw gaat schuiven. Als in een keer een flink pak sneeuw van drie meter valt en het blijft vervolgens koud, is de kans veel kleiner.’’

