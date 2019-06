Vier weken oude baby overlijdt nadat dronken moeder op hem in slaap valt

Een 26-jarige Britse vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden wegens ernstige verwaarlozing van haar vier weken oude kindje. Volgens justitie was Marina Tilby zó dronken dat ze niet meer besefte dat haar piepjonge zoontje Darian naar het ziekenhuis moest worden gebracht nadat ze op hem in slaap was gevallen. Daar overleed de baby een paar uur later.

De zaak dateert al van eind maart 2017, maar kwam gisteren pas voor de rechter. Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk dat de vrouw haar zoontje had meegenomen toen ze in het Britse New Quay samen met haar zus Lucy Williamson iets ging drinken in een nachtclub. In de bar zou ze verschillende biertjes gedronken hebben. Later op de avond nam ze de baby mee naar een caravan waar ze, samen met drie mannen die ze had leren kennen, en haar zus wijn en gin dronken. Rond half vier ’s nachts viel de vrouw in slaap. In de vroege morgen vond Lucy de baby terug met zijn moeder bovenop hem. Hij reageerde niet meer en had bloed in zijn mond.

De rechter kreeg tijdens de zitting te horen dat Tilby zo dronken was dat het een uur en een kwartier duurde voordat haar zus haar wakker kreeg. In tussentijd was haar baby al met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle inspanningen van een team van kinderartsen stierf het baby’tje later op de dag.

Hartaanval

De rechter, Paul Thomas, zei dat ze haar plicht als moeder genegeerd had, door extreem dronken te worden. Volgens de openbare aanklager, Catherine Richards, kreeg Darian een hartaanval nadat zijn moeder op hem in slaap was gevallen, maar er kon niet bewezen worden dat het feit dat de moeder bovenop de baby rolde iets te maken zou hebben met zijn dood. Een autopsie kon geen definitieve doodsoorzaak geven.

Dyfed Thomas, die Tilby verdedigde, zei dat de vrouw sinds het incident duidelijk kampt met een depressie. ,,Ze zal het zichzelf nooit vergeven. Het verdriet voor het verlies van haar zoon zal ze voor de rest van haar dagen met zich meedragen”, aldus Thomas. Op het moment van de feiten zou de vrouw niet meer samen zijn geweest met de vader van hun kindje.