Vierde en vijfde verdachten aanslag op Londense metro gearresteerd

De verdachten zijn gearresteerd in Newport, een stad in Wales. Gisteren arresteerde de politie daar een 25-jarige verdachte in verband met de aanslagen. Volgens lokale media doorzoekt de politie vier adressen in het gebied. Deze nieuwe acties brengen het totaal aantal arrestaties in verband met de aanslagen naar vijf.

De bomaanslag op metrostation Parsons Green verwonde vrijdag 29 slachtoffers. De explosie was niet zo groot als dat deze had kunnen zijn, omdat de bom niet goed tot ontploffing kwam. Een dag later volgen de eerste arrestaties wanneer de politie een onbenoemde 18-jarige verdachte arresteert in Dover, waar hij vermoedelijk de oversteek naar Calais wilde maken. Later die avond word de 21-jarige Syriër Yahyah F. op zijn werk in een snackbar aangehouden. F. heeft familie in Noord-Brabant, die in een interview met journaliste Jenan Moussa aangeeft 'vol ongeloof' te zijn. De twee mannen brachten beide tijd door in hetzelfde pleeggezin.