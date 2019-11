Vietnam vraagt families te betalen voor repatriëring slachtoffers koelcontainerdrama

‘Nog meer lenen’

Pham Ngoc Tuan, een broer van een van de 39 slachtoffers, zegt tegen de Britse omroep: ,,We hebben al zoveel geld moeten lenen. Ik weet niet of we nog meer kunnen lenen.’’ Tien Pham, familielid van twee andere slachtoffers, zegt: ,,We hebben veel geld geleend om ze op weg te kunnen laten gaan, en nu moeten we nog meer geld lenen om ze naar huis te halen.’’



De 39 Vietnamese slachtoffers werden op 23 oktober dood aangetroffen in het Engelse Grays in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer. De slachtoffers kregen in de afgesloten ruimte geen lucht. Ook was het bijzonder koud: de Vietnamezen zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden. Zowel in Groot-Brittannië als in Vietnam zijn verdachten voor de mensensmokkel gearresteerd. Ook wordt nog naar enkele anderen gezocht.



In de nasleep van het drama liet de Vietnamese ambassade in Londen weten er in samenwerking met de Britten alles aan te zullen doen om ,,de geliefden van deze Vietnamese families terug naar huis te brengen’’. De vertraging van de repatriëring zou vorige week te maken hebben gehad met verwarring over wie die zou betalen: de nabestaanden of de Vietnamese of Britse regering.