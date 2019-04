Vieze kattenbak, skateboarden op de gang: Ecuador was Assange spuugzat

Na bijna zeven jaar barst de bom. Ecuador heft het politiek asiel van Julian Assange op. Dat opent de deuren van de ambassade in Londen. Scotland Yard arresteert Assange en voert hem af. Niet alleen diens wilde haardos valt op. De klokkenluider houdt een boek vast met interviews met de Amerikaanse activist Gore Vidal, getiteld ‘The History of The National Security State’. Het gebaar is zijn jongste aanklacht tegen nationale veiligheidsapparaten die sinds de oprichting van de klokkenluiderssite WikiLeaks jacht op hem maken. In het bijzonder die van Amerika die Londen om zijn uitlevering heeft gevraagd omdat hij staatsgeheimen zou hebben geopenbaard.