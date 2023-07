Vijf doden bij crash op snelweg is gezin met drie kinderen tussen 15 en 20 jaar: ze kwamen terug van vakantie

De vijf mensen die afgelopen nacht om het leven kwamen bij een crash op een snelweg in het Belgische Doornik kwamen uit hetzelfde gezin. Het gaat om twee veertigers en hun drie kinderen tussen de 15 en 20 jaar. Het gezin komt uit een deelgemeente van Doornik en was op terugreis van een korte vakantie aan zee. De man, Vincent Messiaen, was een gerespecteerd tandarts.

Volgens burgemeester Delannois verongelukte het vijftal op de E403/A17, bij het knooppunt in Marquain. De hulpdiensten werden rond 01.40 uur opgeroepen voor een brand van het struikgewas langs de snelweg. ,,Onderweg kregen we een tweede melding over een brandend voertuig aan de afrit nabij de industriezone. We hebben meteen een autopomp, een tankwagen, een commandovoertuig, een ambulance en de mug ingezet”, aldus brandweerluitenant Ratte van hulpverleningszone Wallonie Picarde.

Volgens de burgemeester was er maar één auto betrokken bij het ongeval op de E403/A17. Hij kwam uit de richting van Kortrijk en reed richting Doornik. Op beelden van de Franstalige zender RTL Info is te zien dat de wagen helemaal uitbrandde.

Geen remsporen

De bestuurder zou de controle over zijn voertuig hebben verloren, maar wat er precies is gebeurd moet onderzoek uitwijzen. Er waren in elk geval geen remsporen te zien op de plaats van de feiten. De wagen raakte een reling aan de rechterkant van de weg, knalde vervolgens tegen een tweede reling en werd in de bomen in de berm gekatapulteerd. Daarop vloog de wagen in brand. Het echtpaar kon niet meer uit de auto komen en verbrandde, de drie tieners werden uit het voertuig geslingerd.

De familie Messiaen woonde op nog geen kwartier van het plaats van het ongeval. De rijbaan werd tot 07.00 uur afgesloten. Vader Vincent is tandarts en heeft een praktijk in het centrum van Doornik. Hij zette zich ook in voor de lokale volleybalclub.