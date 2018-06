Vijf doden door schietpartij op redactie Amerikaanse krant

De schutter lijkt het specifiek gemunt te hebben op de redactie van de lokale krant. Rechtbank- en misdaadverslaggever van de krant, Phil Davis, meldt op Twitter dat de schutter door een glazen deur kwam en het vuur opende op werknemers. ,,Er is niks zo angstaanjagend dan horen dat mensen worden doodgeschoten, terwijl je onder je bureau ligt en dan horen dat de schutter zijn geweer herlaadt."



De hulpdiensten waren binnen een minuut ter plaatse. Ze hebben de omgeving afgesloten en alle medewerkers uit het gebouw gehaald. De explosieven opruimingsdienst is ingezet vanwege de vondst van een verdacht pakketje. De politie heeft het hele gebouw doorzocht.



Volgens een woordvoerder van de politie zijn er naast de dodelijke slachtoffers ook verschillende mensen gewond geraakt en gaat het vermoedelijk om één schutter. ,,Het gaat niet om honderden gewonden, maar we hebben mensen die gewond zijn'', aldus de woordvoerder.



Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. The Capital Gazette is een lokale krant met 30.000 lezers. Het is een van de oudste in de VS en eigendom van The Baltimore Sun. Het pand van de krant ligt in de buurt Washington.



De woordvoerster van het Witte Huis, Lindsay Walters, zegt dat president Donald Trump is geïnformeerd over de schietpartij. ,,We houden alle getroffenen in onze gedachten en gebeden”, klinkt het.



De gouverneur van Maryland Larry Hogan zegt 'helemaal kapot te zijn' na het horen van de tragedie bij de krant. In de steden Baltimore en New York zijn door de politie uit voorzorg veiligheidsmaatregelen getroffen bij de grote mediabedrijven.