Vijf doden in woning bij Berlijn: ‘Ouders en drie kinderen zaten in corona-quarantaine’

Paus: Europa ontduikt verantwoor­de­lijk­heid in migranten­cri­sis

Als het gaat om het opnemen van migranten, zou Europa een ‘motor van solidariteit’ moeten zijn. In plaats daarvan is Europa ‘geblokkeerd en ongecoördineerd, verscheurd door nationalistisch egoïsme’ en wordt er tijd gerekt, zei paus Franciscus tijdens een gesprek met politieke en diplomatieke autoriteiten in Athene.

13:59