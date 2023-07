Vijf jaar later: zo liep het af met de voetballertjes die voor het oog van de wereld werden gered uit Thaise grot

Onlangs kwamen de voetballers van het 'Wild Boar’ voetbalteam, hun coach en familieleden weer samen voor een herdenkingsceremonie bij de grot in Tham Luang Khun Nam Nang Non National Park, in het uiterste noorden van Thailand. Daar werden foto’s onthuld van drie afwezigen: aanvoerder Duangphet ‘Dom’ Promthep en de militairen Saman Kunan en Bayroot Pakbara, commando’s van de Thaise marine die omkwamen bij het reddingswerk.

‘Dom’ (alle voetballertjes hadden een bijnaam) overleed totaal onverwacht begin dit jaar op 17-jarige leeftijd in Leicester, Engeland, als gevolg van hoofdletsel. De meest getalenteerde voetballer van het team had na het grotdrama een beurs gekregen voor de Brook House Voetbalacademie. Doms precieze doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt; wel bleek later dat de jongen in Engeland moest worden gecremeerd om zo de kosten van het overvliegen van het lichaam naar Thailand te drukken.

Navy Seal Kunan (37), die zuurstofflessen naar de jongens bracht maar zelf verdronk, had al een standbeeld gekregen bij de grot. Zijn collega Pakbara liep bij de reddingsoperatie een bloedinfectie op, die hem anderhalf jaar later alsnog fataal zou worden. Tijdens de herdenkingsceremonie brachten 39 Thaise monniken offers aan ‘de heilige elementen van de grot’.

Extra tijd

De overlevenden maakten sindsdien het beste van de extra speeltijd die ze kregen. Hun families sloten mooie deals met Westerse filmmaatschappijen. De omgeving van de grot werd er ook niet slechter van. Na een extra lange sluiting vanwege corona kwamen er vorig jaar 1,8 miljoen bezoekers op af - vóór het drama van de voetballers waren dat er jaarlijks gemiddeld 40.000. Een gratis pendelbus rijdt dagelijks honderden toeristen van de parkeerplaats naar de ingang van de grot, waar allerlei souvenirs aan de man worden gebracht.

In een winkelcentrum is een stuk grot nagebouwd voor toeristen. Daar worden ook opmerkelijke wandeltochten aangeboden, in een omgeving die toch als gevaarlijk te boek staat vanwege alle mogelijk denkbare illegaliteit. Want dit is ook de zogenoemde ‘Gouden Driehoek’, ofwel het van drugshandelaren en schietgrage milities vergeven, wetteloze schemergebied tussen Thailand, Laos, Myanmar en Vietnam.

Volledig scherm Het toegestroomde publiek juicht als een ambulance met een van de geredde jongens passeert. © Getty Images

Statenloos

Maar hoe is het de jongens eigenlijk vergaan sindsdien? Drie van hen, ‘Mark’, ‘Tee’ en ‘Dul’, bracht het grotdrama officieel bestaansrecht. Vóór het grotavontuur waren ze namelijk stateloos, net als hun trainer Ekkaphon ‘Eak’ Kanthawong (30). Veel bewoners van de Gouden Driehoek kunnen maar moeilijk aan identiteitspapieren komen, waardoor ze zijn uitgesloten van allerlei basisvoorzieningen. Reizen is bijvoorbeeld onmogelijk, bij gebrek aan papieren. Maar voor de jongens en hun trainer niet meer, doordat ze na hun avontuur alsnog de Thaise nationaliteit kregen.

Coach ‘Eak’ werd nog even bekritiseerd omdat hij de knullen ondanks de regen de grot in had meegenomen. Maar alles werd hem vergeven. Met meditatietechnieken kon hij zijn spelers kalmeren en hun ademhaling vertragen. Het gaf ze langer zuurstof in de zijgrot waar het team op een richel wachtte op redding. Het zag er beroerd uit voor de jongens. Door de vroege en hevige moesson was het kilometerslange gangenstelsel in de grot veranderd in een ondergrondse rivier.

Medaille voor dapperheid

De reddingsoperatie zou uiteindelijk twee weken duren. Twee Britse grotduikers, John Volanthen en Rick Stanton, concludeerden dat de jongens alleen konden worden gered door hen met drugs (ketamine) bewusteloos te maken - om te voorkomen dat ze tijdens de levensgevaarlijke terugtocht in paniek zouden raken en zichzelf en hun redders in gevaar zouden brengen. Als ingesnoerde mummies (met ademhalingsmaskers op) werden de verdoofde spelertjes soms door de modder en griezelig nauwe passages geduwd. Volanthen en Stanton kregen later een hoge Britse medaille voor dapperheid uit handen van koningin Elizabeth.

Uiteindelijk werden op 10 juli 2018 de laatste vier jongens en de coach uit de grot gered. Trainer ‘Eak’ runt nu een voetbalacademie voor kansarme jongens die dromen van een voetbalcarrière. Zijn pupillen krijgen daarnaast goed onderwijs, voor het geval het met de bal toch niet lukt. Titan, die destijds 11 jaar oud was en de jongste van de groep, traint nog steeds voor een carrière als betaald voetballer. De iets oudere ‘Tee’ schopte het als enige daadwerkelijk tot professional, bij de Thaise Derde Divisieclub Chiangrai Lanna. Andere jongens uit de grot, nu tussen de 18 en 21 jaar oud, zeggen in interviews te willen studeren of in het leger te gaan. Een enkeling wil duiker worden.

Volledig scherm Het ‘Wild Boar’ voetbalteam poseert op een persconferentie, een jaar na de reddingsoperatie. © EPA

Na de dood van aanvoerder ‘Dom’ werd ‘Dul’, echte naam: Adun Sam-on, het nieuwe gezicht van de groep. Hij was bij de evacuatie uit de grot ook de enige die Engels sprak, wat de Britse redders enorm hielp. Dul kreeg een studiebeurs om in New York te gaan studeren. Hij werd min of meer geadopteerd door een welgestelde Amerikaanse familie en denkt er hard over te gaan werken voor de Verenigde Naties. Dat zou ook wel toepasselijk zijn, want de hulp voor zijn redding kwam uit vele landen, inclusief Nederland.

Boeken, films en T-shirts Waar bij de Thaise autoriteiten aanvankelijk de aandacht uitging naar het welzijn van de jongens, door ze onder meer uit de pers te houden, verschoof die later toch naar het uitbaten van hun verhaal. Er is al een stapel boeken verschenen over het grotdrama. Filmproductiemaatschappijen konden offertes indienen bij de Thaise overheid. Hollywood watertandde van de vele helden in het verhaal. Netflix kwam vorig jaar met een miniserie waarvoor de jongens en hun trainer ieder omgerekend 85.000 euro zouden hebben ontvangen. Ook streamingdienst Disney maakte dollars over voor een documentaire. De bioscoopfilm Thirteen Lives deed het nog eens dunnetjes over, met hoofdrollen voor Viggo Mortensen en Colin Farrell.