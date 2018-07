Vijf mannen aangeklaagd voor zuuraanval op Britse peuter

De politie wilde niet reageren op berichten in Britse media dat een gezinsruzie aanleiding was voor de aanval. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband tussen het incident en de activiteiten van een of meerdere criminele bendes.



Het incident vond zaterdag in een discountwinkel plaats. Volgens de politie werd de substantie naar de peuter gegooid of gespoten toen zijn ouders met hem aan het winkelen waren. Zijn moeder schrok hevig, aldus omstanders. Er was wat geschreeuw, maar daarna werd het weer stil, zei een getuige tegen de Daily Mail. ,,Maar toen rende de moeder opeens naar buiten. Ze schreeuwde: 'Mijn kindje, mijn kindje, wat hebben ze met mijn kind gedaan?'"