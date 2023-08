Vijf vermisten teruggevonden na aardverschuiving in noordwesten van Italië

Onderzoek naar doodslag na fatale brand in Frans vakantie­ver­blijf voor mensen met beperking

Het parket in Parijs opent een onderzoek naar doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel na de fatale brand in een vakantiehuis in het Franse Wintzenheim, een plaatsje naast Colmar. Eerder werd bekend dat het verblijf in de Elzas de verplichte veiligheidsinspectie niet had ondergaan en ook niet aan andere veiligheidseisen voldeed.