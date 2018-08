Vijftien jaar cel voor Amerikaanse agent die zwarte tiener doodschoot

De jury oordeelde dinsdag al dat de agent daarmee een moord pleegde. Een veroordeling van een agent voor het doodschieten van een onbewapende burger komt zelden voor in de VS. De dood van Edwards ontketende een felle discussie in de VS over mogelijk racistische motieven van agenten bij het schieten op verdachten die een donkere huidskleur hebben.



Edwards was de bewuste avond met twee broers en twee vrienden op een feestje waar Oliver en zijn partner een kijkje kwamen nemen na een tip over alcoholgebruik door minderjarigen. Volgens de agent zouden de tieners staande zijn gehouden nadat er schoten waren gehoord. De jongens wilden er echter vandoor gaan, waarop de agent vijf keer op de wegrijdende auto zou hebben geschoten. Edwards werd in het hoofd geraakt en stierf ter plekke.