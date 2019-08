Vlaams Afrikamuseum voert ethische code in na ophef over ‘respectloos’ Afrikaans verkleedfeest

Afgelopen zondag vond er in het park van het Afrikamuseum een Afrohouseparty plaats. Organisator Thé Dansant riep bezoekers op om allemaal in Afrikaanse kledij te komen. Op foto’s van het evenement is te zien dat bezoekers daar massaal gehoor aan gaven, en dat één man zelfs met een zwart geschminkt gezicht rondliep. En dat kon online rekenen op veel kritiek.



Ook directeur Gryseels stoorde zich aan enkele clichématige facetten van de organisatie. ,,Zo konden de schedels en doodshoofden op het podium echt niet door de beugel. Op de affiche prijkte een giraf in de savanne met een ondergaande zon op de achtergrond. Het is het clichébeeld van 'Afrika heeft de natuur en wij de cultuur'. Dat er een man rondliep met een gezicht dat zwart geschminkt was, is gewoon dom. Ook de oproep van de organisatoren om met aangepaste Afrikaanse kledij te komen vonden wij een brug te ver. Daartegen hebben we vooraf geprotesteerd’’, aldus Gryseels.