Vlaamse duivenmelkers verdienen 3,8 miljoen euro met veiling

Om 11 uur sloot de veiling van New Kim. Twee bieders hadden hun oog op op de topduif. Het bedrag - 1,6 miljoen euro - staat vast, maar wie de koper is, is ongewis. Want twee bieders boden tegelijkertijd exact hetzelfde bedrag. De strijd ging tussen de Chinese miljardair dr. Guo Weicheng die onder het pseudoniem 'Hitman’ bood en ‘Super Duper’, vermoedelijk een alias voor de Chinees Xing Wei, de eigenaar van de Kaier Industrial Group. De steenrijke duivenliefhebbers verhoogden de prijs van de duivin tussen 10:30 uur en 11 uur met drie ton door continu tegen elkaar op te bieden. De veiling wijst tot op heden Super Duper aan als winnaar, mogelijk dat hij als eerst de verplichte aanbetaling van 20 procent had overgemaakt.

New Kim was door veilinghuis Pipa (Pigeon Paradise) neergezet als de duurste duif ter wereld, maar dat is volgens Rik Hermans, uitgever van het Vlaamse ‘De Duif’ niet juist. Twee jaar geleden is er in China een duif genaamd James’ Legend geveild voor 2,8 miljoen euro. New Kim is wel de duurste duif die ooit in Europa online werd geveild.