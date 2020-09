Vlaamse premier in het nauw door dood arrestant: beelden schokken België

'Waarschuwing de beelden zijn schokkend', verschijnt in beeld. In 5 minuten ziet de kijker op de site van de Vlaamse televisie het laatste uur van Jozef Chovanec voorbijtrekken. De zakenman is even tevoren opgepakt, omdat hij zich vreemd gedroeg voorafgaand aan een vlucht naar Slowakije. We zien hoe hij ogenschijnlijk zomaar in zijn cel met zijn hoofd tegen de muur begint te bonken tot bloedens toe en vervolgens verdwaasd en bibberend op zijn bed gaat zitten. Dan komen er eerst twee, dan drie en uiteindelijk zes agenten zijn cel binnen. Ze proberen hem in bedwang te houden met een blauwe deken. Uiteindelijk gaat een agent bovenop zijn borstkas zitten en houdt dat 16 minuten vol. Intussen zien we hoe de agenten naar elkaar lachen, een vrouwelijke agent een vrolijk dansje doet en daarna de Hitlergroet brengt.