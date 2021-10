Vlaamse tv-maker voor de rechter in MeToo-zaak: ‘Het zal bruut worden, denk ik’

In Nederland is hij niet zo bekend, maar in Vlaanderen is de 53-jarige Bart De Pauw een begrip. Al tientallen jaren maakt hij succesvolle programma’s voor de publieke omroep VRT. Meestal in het komische genre, met titels als Buiten de Zone (een sitcom met sketches), Het geslacht De Pauw (een parodie op realitysoaps), Schalkse Ruiters (sensationele reportages waarvan de kijkers moesten raden welke echt was) en De Mol (waarvoor hij een Gouden Roos van Montreux kreeg).