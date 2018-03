'Vlak voor instorten voetgangersbrug nog overleg over barst'

Dat heeft de Florida International University vandaag gemeld in een verklaring . Het overleg ging tussen de bij de bouw betrokken ingenieurs en bouwers en vertegenwoordigers van de universiteit en de lokale autoriteiten. Het zou een ingenieur van het concern dat de brug ontwikkelde (FIGG) zijn geweest die stelde dat de scheur geen reden tot zorg was. Drie uur na het overleg stortte de 950 ton zware en de ruim 11,5 miljoen euro dure brug in elkaar. Het betonnen gevaarte, dat de universiteitscampus moest gaan verbinden met een wijk waar veel studenten wonen, viel op acht auto's op de snelweg eronder.

Voicemail

,,We hebben het onderzocht en er zullen uiteraard enkele reparaties moeten gebeuren, maar vanuit veiligheidsperspectief geloven we niet dat er een probleem is", zei ingenieur W. Denney Pate in de voicemail. ,,We maken ons er geen zorgen om, hoewel de scheurtjes uiteraard absoluut niet goed zijn en het iets is dat zal gerepareerd moeten worden."