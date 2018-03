Vliegmaatschappij na dode hond in bagagerek opnieuw in de fout

Het nieuws over de wissel kwam gisteren naar buiten, vlak nadat de maatschappij onder vuur was komen te te liggen om een dode puppy in het bagagerek van een ander vliegtuig van de maatschappij. De jonge Franse buldog was maandag tijdens een vlucht van United overleden nadat een stewardess opdracht had gegeven de draagtas met de hond in het bagagevak boven de stoelen te stoppen.



De hond stierf tijdens een vlucht van Houston naar New York. Het elfjarige baasje zei de stewardess te hebben gewaarschuwd. ,,We zeiden zoiets als: 'het is een hond, het is hond'. En zij zei: dat maakt niet uit. Je moet hem nog steeds opbergen'', zei een ooggetuige. Een andere passagier sprak dat tegen en zei dat de medewerkster niet leek te beseffen dat een dier in de tas zat.