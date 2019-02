Vliegtuig Sala: berging lichaam begonnen

Een woordvoerder van de AAIB laat aan SkyNews weten: „Als we erin slagen het lichaam naar boven te halen, overwegen we ook het vliegtuigje te bergen. Het toestel is nog redelijk in tact.’’ In de wrakstukken van de Piper Malibu N264DB werd maandag een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Sala of om de 59-jarige piloot David Ibbotson gaat.

Cardiff City

Zij zaten maandag 21 januari met z’n tweeën in het vliegtuig dat van Frankrijk naar Engeland zou vliegen. Sala was onderweg naar zijn nieuwe voetbalclub Cardiff City die hem voor 20 miljoen had overgenomen van FC Nantes. In een angstig geluidsfragment dat de voetballer via Whatsapp naar zijn vrienden stuurde, meldt Sala dat het lijkt alsof het vliegtuigje uit elkaar valt. Zijn laatste zin: ‘Papa, ik ben bang!’ Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal.

Het onderzoeksteam kan door de forse stroming alleen een op afstand bestuurbaar voertuig inzetten gedurende korte periodes. ,,Het betekent dat het allemaal wat langzaam gaat”, aldus de AAIB. „Onafhankelijk van de uitkomst zullen we pas weer een verklaring uitgeven als we de familie op de hoogte hebben gebracht.”

Onderwaterrobot

Het wrak van de Piper werd begin deze week gelokaliseerd tijdens een zoekactie door het Britse Blue Water Recoveries, een bedrijf gespecialiseerd in het zoeken naar scheepswrakken, en de Britse Luchtvaartinspectie. Het toestel ligt op een diepte van zo’n 63 meter in Het Kanaal. Naar verluidt zo’n 40 kilometer uit de kust van Guernsey. Het toestel werd geïdentificeerd met behulp van een onderwaterrobot voorzien van verlichting en camera’s. Die legden het registratienummer van de Piper Malibu vast.

Volledig scherm Scheepswrakkenjager David Mearns. In korte tijd traceerde hij het vliegtuigje. © AP

Onderzoeksleider is David Mearns. Deze scheepswrakjager voelde zich genoodzaakt te helpen zoeken naar het verdwenen vliegtuig na het zien van een emotionele oproep van Sala's zus Romina. Die smeekte reddingswerkers op 25 januari in tranen tijdens een persconferentie in Cardiff om door te gaan met zoeken naar haar broer. Dit nadat de havenmeester van het eiland Guernsey had beslist de zoekactie te staken.

Hulp nodig

,,Ik leefde erg met Sala’s zus mee, wilde haar helpen. Ik voelde gewoon dat dat meisje hulp nodig had en bood daarom mijn diensten aan. Ik ben toevallig iemand met ervaring in het zoeken naar wrakken en ik zou het vermiste toestel kunnen vinden,” zei Mearns.

,,Ik ben bovendien een voetbalfan. Cardiff is weliswaar niet mijn club maar ik volg de Premier League. Emiliano Sala was een man in de bloei van zijn leven. Het is zó ontzettend verdrietig.”