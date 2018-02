Vliegtuigje met motorpech landt veilig in middenberm Californische snelweg

Omdat de luchthaven San Martin ten zuiden van San Jose te ver was, zette hij het toestel zondag aan de grond op de grasstrook de de rijbanen van State Route 101 in Santa Clara County scheidt.



De vlieger was als enige aan boord van de eenmotorige Piper PA-46. Hij bleef ongedeerd en ook het toestel liep geen schade op. De verkeerspolitie liet weten dat er op de grond ook niets vervelends is gebeurd.



De piloot, Wayne Wright, heeft ruim 40 jaar ervaring. ,,Een van mijn vleugels stak uit over de linker rijbaan en een aantal automobilisten moest uitwijken'', vertelt hij. ,,Het pakte allemaal goed uit, maar het is zeker een dag die ze zich zullen herinneren.''



Wright wist zijn toestel, met hulp van anderen, uit de middenberm en om wat verkeersborden te manoeuvreren. Het vliegtuigje werd achter een pick-uptruck naar San Martin Airport, het dichtstbijzijnde vliegveld, gesleept.