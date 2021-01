Vluchtelingen op Lesbos mogen door avondklok één keer per week drie uur naar buiten

Omad Ahmadi appt een foto van de waslijn die hij heeft gespannen in de tent van zijn familie. Eraan hangen een blauwe capuchontrui, een beige joggingbroek en twee handdoeken. Daaronder staat een klein elektrisch blaaskacheltje. ,,Als we stroom hebben, zet ik die aan om mijn kleren te drogen’’, verduidelijkt de 23-jarige Afghaanse vluchteling vanuit het kamp op het Griekse eiland Lesbos. ,,Maar dat is zo'n twee à drie uur per dag. Ze zeggen dat er niet meer olie is voor de generatoren.’’