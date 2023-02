VN-ambassadeur VS: ‘Gedwongen zwijgen Veiligheidsraad over Noord-Korea gevaarlijk’

Geen mop: Nederlan­ders zijn in barre tijden veel guller dan Belgen

In Nederland is bijna 89 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In België bleef het Consortium 12-12 - de tegenhanger van Giro555 - na een paar dagen nog steeds op 1 miljoen euro steken.