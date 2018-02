VN-baas: hoogste tijd voor einde aan 'hel op aarde' in Oost-Ghouta

Ophef om 'seksistisch' interview met zwangere Nieuw-Zeelandse premier

11:34 In Australië is beschaamd gereageerd op een interview dat het nieuwsprogramma 60 Minutes zondag heeft uitgezonden met de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Het vraaggesprek was volgens critici uiterst seksistisch en bot, en ging meer over het uiterlijk van de premier en haar zwangerschap dan over haar beleid.