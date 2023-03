VN: Bewijzen voor moedwillige moorden, marteling en deportatie van kinderen door Rusland

Ingewijden spreken van een hoogst ongebruikelijke veroordeling van een permanentslid van de VN-Veiligheidsraad. Onder mogelijke misdaden die Rusland ten laste worden gelegd zijn ook de herhaalde aanvallen op de Oekraïense infrastructuur, waardoor honderdduizenden mensen tijdens de koudste maanden zonder warmte en elektriciteit kwamen te zitten. Expliciet wordt melding gemaakt van het ‘wijdverbreide’ gebruik van foltering in meerdere regio’s die nu onder Russische bezetting vallen. Slachtoffers kregen elektrische schokken toegediend met een ‘militaire telefoon’ waarmee ze Poetin moesten bellen. Of ze werden omgekeerd, met de polsen gekneveld onder de knieën, aan het plafond van een cel gehangen in de zogenoemde ‘papegaaihouding’.



Volgens Kiev zijn tot vorige maand 16.221 Oekraïense minderjarigen weggevoerd door de Russen. De onderzoekers van de VN hebben deze cijfers niet kunnen verifiëren maar zeiden wel bewijzen te hebben dat Russische overheidsfunctionarissen maatregelen hebben genomen overgebrachte Oekraïense kinderen onder te brengen in instellingen en bij pleeggezinnen. President Vladimir Poetin ondertekende een decreet om velen van hen de Russische nationaliteit te geven.



De vrijgave van het rapport markeert de dag - een jaar geleden - van het moedwillige Russische bombardement op een theater dat als schuilkelder werd gebruikt door burgers in de zuidoostelijke stad Marioepol in Oekraïne. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven.