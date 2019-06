VN-Commissaris: Nederland doet het best goed met vluchtelingen

De Italiaan is inmiddels ruim drie jaar de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN. Op werkbezoek in Den Haag wordt duidelijk hoe gecompliceerd de praktijk kan zijn als je het humanitaire en het legale tegen elkaar moet afwegen. Neem het geval van de jezidi’s die in Nederland asiel aanvroegen. De door Islamitische Staat (IS) meedogenloos vervolgde Irakezen vormen een zeer kwetsbare religieuze groep. Moet je die terugsturen? Jezidi's die zo hebben geleden?



Grandi wil Nederland niet de les lezen. Nederland is een relatief grote donor voor het werk van zijn organisatie. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal zorgvuldige afwegingen hebben gemaakt. En in algemene zin stelt de Hoge Commissaris dat het belangrijk is dat vluchtelingen teruggestuurd moeten kunnen worden als alle procedures zijn gevolgd en ze geen recht hebben op asiel. ,,Dit is een complex zaak”, erkent Grandi in het Haagse kantoor van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij heeft net in Rotterdam gekeken naar de opvang van asielzoekers en is tevreden over wat hij zag.