VN-diplomaat en oprichter van de blauwhelmen Brian Urquhart (101) overleden

Direct na de oprichting in 1945 trad Urguhart in dienst van de Verenigde Naties. In de veertig jaar dat hij voor de organisatie werkzaam was, overzag de Brit dertien vredesoperaties over de hele wereld.

De blauwhelmen kwamen voor het eerst in actie in 1956 in Egypte ten tijde van de Suezcrisis. Het lukte Urguhart toen om in zeven dagen een operatie op touw te zetten. Later zei hij daarover in De Volkskrant: ,,Niemand had ooit zoiets gedaan. Je moest soldaten dingen laten doen waaraan ze niet gewend waren. Wapens dragen, maar geen geweld gebruiken. Bevelen aannemen van een internationale organisatie, niet van je eigen land. De VN-vlag voeren. Een rol vervullen tussen soldaat en diplomaat in, in een deel van de wereld waar ze nog nooit waren geweest.”