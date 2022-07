VN: eind dit jaar leven er 8 miljard mensen op aarde

Op 11 oktober 2011 passeerden we de grens van 7 miljard inwoners. In iets meer dan elf jaar tijd is er dus een miljard mensen bijgekomen. Toch stellen de onderzoekers dat de bevolking groeit in het laagste tempo sinds 1950. In 2030 zijn er naar verwachting 8,5 miljard mensen op aarde en twintig jaar later 9,7 miljard. De piek wordt ergens in de jaren 80 bereikt, met zo’n 10,4 miljard mensen. Dit aantal blijft min of meer gelijk tot het eind van de eeuw.