VN: Geen teken van leven van prinses Latifa

Franse journalist vecht voor zijn leven op ic na aanval jeugdbende, verdachte (21) opgepakt

3 maart Een Franse journalist ligt in kritieke toestand op de intensive care nadat hij afgelopen weekend in de noordoostelijke stad Reims ernstig werd mishandeld door een groep van ongeveer tien agressieve jongeren. Dat gebeurde terwijl hij verslag wilde doen van een mogelijk massale vechtpartij tussen tientallen mensen. Een 21-jarige jongeman is beschuldigd van poging tot moord, een tweede verdachte is geïdentificeerd en wordt naar verluidt een dezer dagen aangehouden.