VN-hof Den Haag doet vandaag uitspraak over zaak Oekraïne-Rusland

Het Internationaal Gerechtshof is het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties. Het is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. De rechters buigen zich in deze zaak alleen over de aanloop naar de Russische invasie, niet over de invasie en de oorlog zelf. De aanklager van het Internationaal Strafhof, ook in Den Haag, onderzoekt wel of tijdens de invasie oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.