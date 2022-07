VN hoopvol over oplossing voor graancrisis Oekraïne: ‘Een belangrijke stap’

met video Woedende Sri Lankanen bestormen paleis, premier biedt ontslag aan

Een van de grootste protesten dit jaar tegen de Sri Lankaanse regering is vandaag uitgemond in de bestorming van het presidentieel paleis in Colombo door duizenden betogers. Ze drongen de woning ook binnen en eisten het aftreden van president Gotabaya Rajapaksa. Die was eerder al in veiligheid gebracht, melden defensiebronnen. De premier laat weten dat hij op zal stappen zodra het parlement eens is over een nieuwe regering.

