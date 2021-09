VN: oorlog in Syrië eiste al ruim 350.000 mensenlevens

Aantal koala’s dat in het wild leeft in drie jaar tijd flink gekrompen

21 september Het gaat slecht met de koala’s in Australië. De populatie is in de afgelopen drie jaar fors gekrompen, meldt de Australian Koala Foundation (AFK) na eigen onderzoek. Volgens de non-profitorganisatie is dit het gevolg van droogte, bosbranden en bomenkap.