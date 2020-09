VN: stop met martelen van gevangenen in Belarus

Frans tijd­schrift onder vuur na afbeelden zwarte politicus als slaaf: ‘Dit is walgelijk’

29 augustus In Frankrijk is opschudding ontstaan over een ultraconservatief blad dat een links, zwart parlementslid als slaaf heeft afgebeeld. Het blad Valeurs Actuelles met een rechts tot extreemrechtse achterban publiceerde een afbeelding van Danielle Obono van de partij Frankrijk Ongebogen geketend aan haar nek.