Voetbalwedstrijd in Indonesië eindigt in veldslag: 174 fans dood door verdrukking

met videoBij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang, in de provincie Oost-Java, zijn zaterdag zeker 174 mensen om het leven gekomen, onder wie twee politieagenten. Veel slachtoffers werden in de chaos onder de voet gelopen of raakten verdrukt. De meesten overleden door zuurstofgebrek. Het is een van de dodelijkste voetbalrampen in de geschiedenis.

Volgens de autoriteiten worden circa 180 mensen in ziekenhuizen behandeld. Nieuwssite tvOne toonde beelden waarop te zien is dat tientallen mensen in ziekenhuizen op hulp wachten. Ook zijn er beelden van brandschade op de tribunes en uitgebrande politiebusjes op het veld van het stadion in Malang.

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. Meerdere spelers van de club Arema werden aangevallen. De spelers van Persebaya hadden het veld al verlaten.

Traangas

Toen de supporters agenten begonnen aan te vallen, schoot politie met traangas om de fans te verdrijven. Dat zorgde voor paniek. Toen de fans massaal naar de poorten renden, werd de chaos groter. Op beelden is te zien hoe bewusteloze mensen worden weggedragen door andere fans.

Volgens de politie kwamen 34 mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek.

Onderzoek

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld.

De Indonesische president Joko Widodo zei dat de autoriteiten de veiligheid bij wedstrijden grondig moeten evalueren. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat dit ‘de laatste voetbaltragedie in het land’ zal zijn.

De wereldvoetbalbond Fifa heeft de Indonesische voetbalbond om opheldering gevraagd. Volgens de veiligheidsvoorschriften van de Fifa mogen politie en stewards in stadions geen vuurwapens of traangas gebruiken. De politie van Oost-Java heeft daar nog niet op gereageerd. Een Indonesische mensenrechtencommissie wil het gebruik van traangas laten onderzoeken.

Volgens minister van Veiligheid Mahfud zaten er ook meer mensen in het stadion dan was toegestaan. Zo zouden er 42.000 kaartjes voor deze beladen derby verkocht zijn, terwijl de capaciteit maar 38.000 plaatsen is.

Minister van Sport Zainudin Amali zei strengere veiligheidsregels te willen rond voetbalwedstrijden en de mogelijkheid te bestuderen om wedstrijden zonder publiek te laten spelen. De politie in Oost-Java zei voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag geadviseerd te hebben dat alleen supporters van de thuisclub zouden worden toegelaten. Dit wegens de grote rivaliteit tussen de twee clubs. Waarom dat advies niet is opgevolgd is niet bekend.

Voormalig ADO-voetballer Nick Kuipers (29) speelt voor Persib Bandung, een middenmoter in Liga 1. Hij is zich wezenloos geschrokken. ,,Dit is verschrikkelijk. Echt ongelofelijk wat er is gebeurd”, laat hij vanuit Indonesië weten. ,,Onze wedstrijd van vandaag is afgelast. De competitie ligt ten minste een week stil. Maar ik vrees voor het ergste.”

Keerzijde fanatisme

Het profvoetbal leeft volgens Kuipers, die sinds 2019 in de Liga 1 uitkomt, enorm in Indonesië. ,,Het is een supermooi voetballand, met veel supporters, prachtige stadions. Het is ook heel fanatiek allemaal. Op het moment dat het goed gaat is het echt fantastisch om hier te spelen. Dan voel je vreugde en plezier bij de supporters en dat is mooi om te zien.”

Er zit volgens Kuipers ook een keerzijde aan het fanatisme. ,,Als het met een team niet goed gaat, dan kan het de verkeerde kant op gaan. Maar zo extreem als dit. Dat het zo uit de hand loopt met zoveel doden, het is onbeschrijflijk.”

De onderlinge rivaliteit tussen clubs en supporters is niet te vergelijken met in Nederland, zegt Kuipers. ,,Dat speelt hier écht veel meer. De wedstrijd van gisteren werd gespeeld tussen twee aartsrivalen. Het ging om een heel riskante wedstrijd.‘’

Op de grond

De rivaliteit tussen de beide clubs ondervond de Nederlandse trainer Robert Alberts, die al ruim tien jaar in Indonesië actief is, aan den lijve. Hij was een periode trainer van Arema. ,,Ik heb in het eerste jaar ook nog op de grond in de bus gelegen, toen we naar een uitwedstrijd tegen Persebaya Surabaya moesten‘’, vertelde hij vorig jaar in een interview met Voetbalzone.nl. ,,Zo erg werd de bus bekogeld. Sommige jongens waren aan het huilen. Je kan het niet beschrijven. Die wedstrijd verlies je al voordat je begint, terwijl ik er alles aan gedaan heb om niet te verliezen. Die jongens waren gewoon te bang.‘’

Een van de dodelijkste voetbalrampen De ramp in het stadion in Malang is een van de dodelijkste in de voetbalgeschiedenis. De dodelijkste ramp tot nu vond plaats in 1964. Toen kwamen 328 mensen om bij een rel en verplettering tijdens een wedstrijd van Peru tegen Argentinië in het Estadio Nacional in Lima. Bij een beruchte Britse ramp in 1989 kwamen 96 supporters van Liverpool om het leven toen een overvolle en omheinde omheining instortte in het Hillsborough Stadium in Sheffield. Indonesië zal volgend jaar in mei en juni het WK voetbal onder de 20 organiseren. Ze zijn ook een van de drie landen die in de race zijn de Azië Cup te organiseren. Het hoofd van de Aziatische voetbalbond (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, zegt in een verklaring dat hij ‘diep geschokt en bedroefd is om zulk tragisch nieuws te horen dat uit het voetbalminnende Indonesië komt'.

