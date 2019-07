Voetbalwereld huilt om Zwitserse voetbalster (24): Laat dit een slechte droom zijn

‘Een voorbeeld voor iedereen’

Volgens Nielsen was Ismaili een vrouw die elke uitdaging met beide handen aangreep. ,,Ze was daarmee een voorbeeld voor iedereen. Ik kan me niet eens voorstellen hoe dit moet zijn voor de mensen die haar beter kenden dan ik. Mijn gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijden.”

Ook de Zwitserse bondscoach van de mannen, Vladimir Petkovic, is in zak en as. ,,Er is een ster in de lucht gegaan, we zijn heel erg verdrietig”, laat hij weten. Bij Lia Walti, een Zwitserse die voor de dames van Arsenal uitkomt, is het verdriet met geen pen te beschrijven, zegt ze tegen de BBC. ,,Tot het laatste moment hoopte ik op een wonder. Ik wens in mijn hart dat alles een slechte droom is. Het nieuws heeft me diep geraakt. Je kunt op zo’n moment niet de juiste woorden vinden. Als Flori maar geen pijn gehad heeft.”