‘Voetenman’ die al jaren jonge meisjes achtervolgt geeft zichzelf aan bij politie

De man achtervolgde zijn slachtoffers tot aan hun woning en deed zich dan voor als een doofstomme man die hulp nodig had. Hij probeerde door middel van gebaren en geluiden aan te geven dat hij hulp nodig had of iets wenste. Nadat één van de meisjes hem papier en potlood had gegeven om zijn bedoelingen duidelijk te maken, tekende hij ‘heel simplistisch een huisje, een meisje en een blote voet’, aldus het politiebericht.



Vervolgens gebaarde hij dat ze moest gaan zitten. Daarop vroeg hij haar om haar rechterschoen uit te doen. ,,Hij nam haar blote voet, plaatste die tegen zijn neus en telde af tot vijf op zijn andere hand. Toen het daarna ineens leek of de man gefrustreerd raakte, haakte hij af. In het naar buiten gaan excuseerde hij zich nog.”

Maar de man blijkt gewoon te kunnen praten. ,,Hij werd uitgebreid verhoord en bekent de feiten”, stelt het parket Oost-Vlaanderen. ,,Hij erkent dat hij een probleem heeft waarvoor hij een gepaste behandeling wil volgen.’’ Van deze behandeling moet hij bewijsstukken aan het parket overleggen.

Er circuleerden al sinds 2006 verhalen over een voetenfetisjist in het Gentse studentenmilieu. Vorige maand verspreidde de politie een landelijk opsporingsbericht nadat de vermoedelijke dader was gefilmd door bewakingscamera’s. Daar kwam een doorslaggevende tip uit Frankrijk op. Zeventien vrouwen hadden aangifte gedaan.

Zo bizar dat het grappig werd

Zeventien studentes dienden de voorbije jaren klacht in bij de politie, maar minstens evenveel andere meisjes deden dat niet. ,,Op het moment zelf wist ik niet wat mij overkwam”, zegt één van zijn slachtoffers. ,,Het was zo bizar dat het zelfs grappig werd. Pas later besefte ik dat die man me eigenlijk had aangerand.”



Andere slachtoffers vonden de ‘voetenman’ allesbehalve grappig. ,,De dag dat het mij overkwam, heb ik mezelf opgesloten in mijn kamer zodra de ‘voetenman’ buiten was”, zegt een ander meisje. ,,Die avond heb ik in mijn broek geplast. Omdat ik té bang was om naar het toilet op de gang te gaan.”

