Vogel voert peuk aan jong: ‘Het strand is geen asbak’

Veel kritiek op Ivanka Trump na poging meepraten met wereldlei­ders G20-top

8:42 Geen positief woord lijkt er over voor Trump’s dochter Ivanka. Ze was met haar vader mee naar de G20-top in Japan en poogde daar mee te praten met wereldleiders Emmanuel Macron, Theresa May, Justin Trudeau en Christine Lagarde. Een video van het voorval veroorzaakt op Twitter veel ophef.