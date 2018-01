Volkswagen laat kwart sjoemelauto's onbehandeld doorrijden

Volkswagen had beloofd dat het uiterlijk najaar 2017 alle auto’s waarmee was gesjoemeld terug naar de garage zou hebben geroepen voor een softwareaanpassing, maar met ruim een kwart is dat nog steeds niet gebeurd, aldus de Europese Commissie vanmiddag in antwoord op vragen. ,,Hier blijkt wel uit dat het morele kompas van deze autoproducent volledig van slag is'', aldus D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy. ,,Wel fantastische jaarcijfers over de verkopen, maar over de brug komen om je eigen sjoemelauto’s van de weg te krijgen: ho maar.''



,,We kunnen de deadlines niet blijven opschuiven'', aldus ook Kathleen Van Brempt, Vlaams sociaaldemocrate. ,,Vorig jaar juli schreef eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie) de verkeersministers al dat auto’s die niet aan de normen voldoen van de weg moeten worden gehaald. Het is dus hoog tijd nu in te grijpen.'' Dat zou in de eerste plaats moeten gebeuren door de goedkeuringsinstanties (in Nederland: RDW, red.) of de nationale regeringen, al dan niet onder druk van Brussel.