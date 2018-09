'Volkswagen sjoemelde ook met benzinemotoren'

Zoekge­schie­de­nis verraadt plannen van moeder die kinderen om het leven bracht

5:11 De 23-jarige Amerikaanse Stephany LaFountain staat terecht voor de moord op haar twee kinderen. Het verdachte overlijden van haar tweede kindje in 2017 maakte het overlijden van het eerste kindje in 2015 verdacht. Mede dankzij de zoekgeschiedenis ontdekte de politie dat er kwade opzet in het spel was.