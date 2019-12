Volledig verbod op smartphones in scholen Madrid

Even in de klas je instagram of twitterprofiel checken zit er komend schooljaar niet meer in voor scholieren in en rondom Madrid. De regio gaat het gebruik van mobiele telefoons in klaslokalen volledig verbieden. Het verbod geldt voor alle scholieren vanaf 3 jaar oud, met uitzondering van de universiteit.

In de regio Madrid zullen zo’n 1700 onderwijsinstellingen, zowel particulier als openbaar, hun regels moeten veranderen om te voldoen aan de nieuwe wet. Het verbod gaat gelden voor ruim 800.000 scholieren. Volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs is de maatregel gericht op het verbeteren van academische resultaten van studenten, op het voorkomen van cyberpesten en voor het verbeteren van de privacy van scholieren.

Het gebruik van mobiele telefoons in de klaslokalen van de gemeenschap van Madrid wordt na de zomer van 2020 (als het nieuwe schooljaar begint) verboden. Tot nu toe werd scholen al wel geadviseerd een verbod toe te passen, maar dat was niet verplicht. Ook mochten scholen zelf beslissen hoe streng ze waren in de controle.

Insulinemeters

De nieuwe regionale wet geldt ook voor andere elektronische apparaten zoals tablets en smartwatches. Deze mogen alleen worden gebruikt als er een educatief doel dient. Ook worden er uitzonderingen gemaakt voor studenten die elektronische apparaten (zoals bijvoorbeeld insulinemeters) nodig hebben voor medische doeleinden. Scholen mogen zelf beslissen hoe streng ze het telefoonverbod handhaven buiten de klaslokalen, bijvoorbeeld op het schoolplein.

Welke straf er op het niet-naleven van de nieuwe regel staat, is niet niet bekend. Een woordvoerder van het ministerie laat in de Spaanse krant El Mundo weten dat het aan de leraar of aan de onderwijsinstelling is om een passende straf te verzinnen.

Madrid is overigens niet de eerste regio in Spanje waar een dergelijk verbod wordt ingesteld, maar wel veruit de grootste tot nu toe. Eerder mochten scholieren in Galicië en Castilla-La Mancha al niet op hun telefoon kijken.

De nieuwe wet draagt bij aan een van de kabinetsplannen van de huidige Spaanse regering. Daarin staat dat er meer aandacht moet worden besteed aan het voorkomen van een game- of gokverslaving bij adolescenten en kinderen.

