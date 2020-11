Volledige oppositie Hongkong vertrekt na omstreden besluit China

Door het besluit wordt de autonomie van Hongkong verder ingeperkt. De China-gezinde regering van Hongkong heeft met de nieuwe wet in de hand per direct vier oppositieleden van de zogeheten Wetgevende Raad uit hun functie gezet. Dat kan zonder tussenkomst van een rechter. De oppositie had al gedreigd massaal te zullen opstappen als zoiets zou gebeuren.

,,Wij, van het prodemocratische kamp, steunen onze gediskwalificeerde collega’s”, zei Wu Chi-wai, voorzitter van de Democratische Partij. ,,We zullen gezamenlijk ontslag nemen.” Dat besluit betekent volgens plaatselijke media dat er feitelijk geen oppositie meer is in het 70 zetels tellende parlement van Hongkong.

De nieuwe wet is een harde klap voor de democratisch-gezinde oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie. De miljoenenstad Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van het communistische China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en parlement. In die Wetgevende Raad wordt slechts de helft van de parlementariërs rechtstreeks gekozen. Dat voedt de onrust in de metropool, waar sommige inwoners meer democratie eisen.

Veiligheidswet

,,Deze stap maakt duidelijk dat de dictatuur is afgedaald naar Hong Kong en dat de Chinese Communistische Partij alle oppositie in de wetgevende macht kan uitroeien”, zei Fernando Cheung, een van de wetgevers. ,,Er is geen scheiding der machten meer, geen ‘één land, twee systemen’ meer, en daarom ook niet meer het Hong Kong zoals wij dat kennen.”

Peking stelde eind juni al een nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong in, die volgens critici is bedoeld om de prodemocratische protestbeweging in Hongkong de kop in te drukken. Met de nieuwe wet is het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De veiligheidswet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het in naam onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong.

Twee systemen

In het verdrag dat China in 1997 sloot met het Verenigd Koninkrijk om de overdracht van Hongkong te regelen, werd het principe van ‘één land, twee systemen’ vastgelegd. In tegenstelling tot het communistische China, heeft Hongkong volgens dat principe een democratisch stelsel, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Volgens critici heeft Peking met de nieuwe veiligheidswet gebroken met ‘één land, twee systemen’.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, noemde de zaak ‘puur de binnenlandse aangelegenheden van China’ en raadde buitenlandse regeringen aan om ‘inmenging of agressieve opmerkingen’ te vermijden.

