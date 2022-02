Von der Leyen over EU-lidmaatschap Oekraïne: ‘Ze horen bij ons en we willen hen erbij’

Stagnatie Russische opmars is geen reden tot optimisme: ‘Poetin heeft kaarten achter de hand’

De Russische opmars lijkt langzamer te verlopen dan Poetin had verwacht. De tegenstand van de Oekraïners blijkt groter. Bovendien kampen de Russen met uitdagingen bij de bevoorrading van hun troepen. Toch is er geen aanleiding voor al te veel optimisme volgens oud-generaals Mart de Kruif en Dick Berlijn. De Kruif: ,,Ik heb nog steeds een heel zwart gevoel over deze crisis.”

8:16