Von der Leyen verdedigt vlucht van 50 kilometer met privéjet: ‘Geen efficiëntere optie beschikbaar’

Von der Leyen kreeg bakken kritiek nadat deze week bekend was geworden dat ze in juni tijdens een rondreis langs hoofdsteden van de Europese Unie, met een privéjet van Wenen naar Bratislava was gevlogen. De vlucht duurde 19 minuten.

,,Het zou te veel tijd gekost hebben om het gecharterde vliegtuig in Wenen achter te laten voor de reis naar de Slovaakse hoofdstad’’, zei Marmer. Met de auto of de trein zou de reis circa een uur geduurd hebben. Volgens de woordvoerder vereist haar baan relaties te onderhouden met regeringsleiders en staatshoofden die ‘heel belangrijk zijn en meer vergen dan een simpel Zoom-contact’.

‘Ecologische zonde’

Johnson

De krant publiceerde foto’s van Johnson die dinsdagavond de exclusieve Garrick Club verliet in de hoofdstad. Daar had de conservatieve premier naar verluidt een etentje bijgewoond voor oud-journalisten van de Daily Telegraph, zijn voormalige werkgever. Johnson had na zijn laatste persmoment in Glasgow ook de trein kunnen nemen, maar dan had de reis volgens de krant The Guardian ongeveer 4,5 uur geduurd.