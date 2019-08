Voor- en nafoto van koppel dat methverslaving overwon gaat viraal

Brent Walker en zijn vrouw Ashley kampten in het verleden beide met een zware methamfetamineverslaving. Ondertussen is het koppel uit Tennessee al twee jaar en acht maanden clean en met een voor- en na-foto op Facebook wilden ze enkele vrienden die ook met verslavingsproblemen kampen, inspireren. Dat die foto 10 dagen later al meer dan 140.000 keer gedeeld zou worden, hadden ze echter niet verwacht.

In de voor-foto zijn Brent en Ashley te zien op het hoogtepunt van hun drugverslaving. De na-foto werd vorige maand genomen. ,,Ik hoop dat mijn transformatie een verslaafde kan inspireren. Het is mogelijk om te herstellen!”, schreef Brent erbij.

De man was amper negen toen hij sigaretten begon te roken. Op zijn twaalfde schakelde hij over op marihuana, op zijn vijftiende dealde hij drugs. Toen zijn negentienjarige broer omkwam bij een ongeval nadat hij dronken achter het stuur was gekropen, schakelde Brent over op meth. ,,Ik heb mijn hele leven drugs genomen. Ik herinner me dat ik tegen mensen zei dat ik nooit sober zou kunnen zijn, omdat het te saai zou zijn”, vertelt hij.



In 2010 ontmoette hij Ashley, toen hij haar drugdealer werd. Brent had twee kinderen, Ashley drie, maar door hun verslaving raakten ze de voogdij kwijt. ,,Meth knoeit met je hersenen. Het maakt je paranoïde, het zorgt ervoor dat je geheugen verliest en hallucineert”, vertelt hij. ,,Ik kon niet eten. Ik sliep dagenlang niet.”

Afkicken

Uiteindelijk belandde Brent twee jaar in de cel wegens het dealen van drugs. Ashley ging naar een afkickcentrum, maar gleed opnieuw af in haar verslaving.

Op de eerste foto zijn Brent en Ashley te zien in december 2016, net nadat Brent was vrijgelaten. Met Ashley had hij een knipperlichtrelatie en ze spraken nog regelmatig af om drugs te gebruiken. Maar toen Brent bijna betrapt werd bij een drugtest tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating, besloot hij dat het genoeg was. Ashley volgde hem daarin.

,,We besloten om naar de kerk te gaan en we deden afstand van alles dat verband hield met drugs”, vertelt hij. ,,Dat betekende ook het contact verbreken met mensen en nieuwe vrienden zoeken.”

Brent en Ashley sloten zich aan bij Celebrate Recovery, een programma voor verslaafden.

Doelen

Het koppel stelde enkele doelen voor zichzelf. Het eerste doel was om te trouwen nadat ze 30 dagen sober waren. Vervolgens gingen ze op zoek naar een plek om te wonen, nadat ze eerst twee maanden bij vrienden hadden gelogeerd. Het derde doel: een auto kopen. Na vier maanden tikten ze een Honda Civic uit 2001 op de kop.

Ze sloten zich ook aan bij Celebrate Recovery, een christelijke organisatie voor mensen met een verslavingsproblematiek. Wanneer ze nu naar drugs hunkeren, bellen ze iemand van de groep op. ,,Het is een goede steungroep van mensen die echt om je geven”, vertelt Brent. De telefoonnummers van hun oude vrienden uit het drugsmilieu hebben ze gewist.

Ondertussen hebben Ashley en hij zichzelf weer nieuwe doelen voor ogen gesteld. Zo hopen ze binnenkort een huis te kunnen kopen en weer de voogdij te krijgen over Ashley’s kinderen.

Brent, een staalarbeider, werkt momenteel 60 à 70 uur per week. Ashley is aan de slag als zorgtechnicus en wil haar diploma verpleegkunde behalen, zodat ze moeders die kampen met een verslaving kan helpen.

