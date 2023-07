Voor het eerst kiest Duitse gemeente voor een extreemrechtse AfD-burgemeester

Voor het eerst is in Duitsland een politicus van de extreemrechtse AfD als burgemeester gekozen. De partij is (opnieuw) bezig aan een opmars in de Duitse politiek. Ditmaal scoort Alternative für Deutschland ook in het westen van het land. ,,De kiezers willen deze partij, dat maakt de situatie ernstig.”

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de AfD electoraal succes geboekt. Na de zetelwinst in een landraad in Thüringen levert de extreemrechtse partij binnenkort een burgemeester in Saksen-Anhalt, een eveneens Oost-Duitse deelstaat. Dankzij een krappe overwinning op zondag grijpt AfD’er Hannes Loth de macht in het Duitse dorp Raguhn-Jessnitz.

Met slogans als ‘brandweer versterken’ en ‘kinderopvang en scholen behouden’ wist Loth (41), sinds 2013 lid van de AfD, de overwinning in de gemeente, die een kleine negenduizend inwoners telt, naar zich toe te trekken. Na de verkiezingsrace verklaarde hij ‘verrast’ te zijn en hij bedankte de kiezers voor het vertrouwen.

,,We zijn op weg naar polarisatie, zoals we die kennen uit Amerika", reageerde Michael Kretschmer, de minister-president van Saksen (CDU), in de dagbladen van uitgeverij Funke Mediengruppe. Kretschmer en zijn christendemocratische partijen weten zich nauwelijks raad met de AfD in Oost-Duitsland. In Raguhn-Jessnitz deed de CDU niet eens mee.

Tijdens de pandemie wisten veel AfD’ers zich te profileren. In Saksen-Anhalt genoot Loth bekendheid als organisator van protesten tegen coronamaatregelen. Tegelijk bestierde hij een coronatestcentrum, waar hij door de staat gefinancierde pcr-testen verkocht. Net als in Nederland kwamen deze centra onder vuur te liggen doordat ondernemers er veel geld aan bleken te verdienen.

Duitse veiligheidsdienst is bezorgd

De aanwezigheid van AfD baart ook de Duitse veiligheidsdienst zorgen. Sinds 2020 staat de partij aangemerkt als ‘rechtsextreem’. Verdachte AfD’ers worden afgeluisterd en er vonden diverse huiszoekingen plaats bij kopstukken als Björn Höcke. Höcke, een AfD’er van het eerste uur en de fractievoorzitter in het parlement van Thüringen, heeft geregeld contact met neonazi’s. Ook de jongerentak van de AfD, Junge Alternative, wordt inmiddels door de autoriteiten in de gaten gehouden.

Veel Duitsers zijn ondertussen ontevreden over de hoge inflatie, de komst van vluchtelingen en de omstreden ‘verwarmingswet’, die miljoenen Duitsers komende jaren van het gas en de stookolie moet halen en flink op kosten lijkt te jagen. Terwijl de gevestigde partijen bij deze thema’s aanmodderen, maakt de AfD – zo concluderen politieke analisten – handig gebruik van de borrelende ontevredenheid. ,,Het debat van de afgelopen weken laat zien dat niet iedereen dat heeft begrepen”, zegt christendemocraat Kretschmer, wiens partij de AfD probeert te isoleren door een cordon sanitaire. Ook regeringspartijen SPD en De Groenen sluiten samenwerking met de AfD categorisch uit.

Met deze partij kunnen en mogen democrati­sche partijen die in de Bondsdag gekozen zijn niet samenwer­ken Bondskanselier Olaf Scholz

,,De AfD neemt zeer veel extreemrechtse standpunten in. Met deze partij kunnen en mogen democratische partijen die in de Bondsdag gekozen zijn niet samenwerken”, herhaalde bondskanselier Olaf Scholz onlangs.

Volgens Thomas Krüger, de voorzitter van de Bundeszentrale für politische Bildung, een overheidsinstelling die de democratie monitort, is de AfD allang geen protestpartij meer. ,,De kiezers willen deze partij. Dat maakt de situatie zeer ernstig”, zei Kruger tegen de Duitse omroep RND afgelopen week.

De AfD groeit niet alleen in Oost-Duitsland, maar ook in het westen van het land neemt de populariteit van de partij toe. Virtueel gezien staat de partij op 20 procent van stemmen, zo blijkt uit een recente rondvraag. Daarmee ligt de AfD een procentpunt voor op de SPD van bondskanselier Scholz. Dat is de hoogste stand in de peilingen sinds 2017, toen de extreemrechtse partij wist te profiteren van de nasleep van de vluchtelingencrisis.

